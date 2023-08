Возняцки победи Квитова и се класира за третия кръг на US Open

Бившата №1 в световната ранглиста Каролин Возняцки (Дания) се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Возняцки, която през юни се завърна на корта и възобнови кариерата си след около три и половина години отсъствие заради раждането на двете си деца, елиминира двукратната шампионка от "Уимбълдън" и №11 в схемата Петра Квитова (Чехия) със 7:5, 7:6(5) на централния корт "Артър Аш".

33-годишната датчанка, финалистка на "Флашинг Медоус" през 32009 и 2014 година, направи обрат от изоставане от 2:4 гейма в първия сет, а след това тя пропусна пробив аванс, а при 5:4 пропиля и два мачбола при сервис на чехкинята. В последвалия тайбрек Возняцки дръпна с 5:2 точки и не допусна да бъде застигната.

Така тя очаква представителката на домакините Дженифър Брейди, която се справи с 24-ата поставена Магда Линете (Полша) с 6:1, 2:6, 6:2.

