Кавалиърс и Тъндър остават непобедени в НБА

Кливланд Кавалиърс продължава да е непобеден в Източната конференция от началото на сезона в Националната баскетболна асоциация. "Кавалерите" нанесоха втора поредна загуба на Орландо Меджик със 120:109. "Магьосниците" не можеха да разчитат на голямата си звезда Паоло Банкеро, който разкъса мускул в областта на корема, при загубата срещу Чикаго Булс преди два дни.

Интригата беше решена до голяма степен в началото на третата четвърт, когато домакините вече си бяха издействали преднина от 22 точки, която се оказа недостижима за наранения тим от Орландо.

Дариъс Гарланд и Донован Мичъл отново бяха на обичайното си ниво за Кавалиърс, отчитайки се с 25 и 22 точки съответно. Еван Мобли добави "дабъл-дабъл" - 14 точки и 12 борби.

Джейлън Съгс направи всичко по силите си да предотврати загубата за Меджик, записвайки най-резултатната си игра в НБА - 28 точки, 8 борби и 7 асистенции. Франц Вагнер и резервата Тристан да Силва добавиха 17 точки.

Оклахома Сити Тъндър също не е изпитал вкуса на поражението. Миналогодишните първенци в редовния сезон на Запад се наложиха със 137:114 при визитата си на Портланд Трейл Блейзърс.

Last time the Cavs were 6-0: 2016-17

Last time the Thunder were 5-0: 2011-12



Each went to the Finals in those years pic.twitter.com/t2K7wqxmKh — NBA History (@NBAHistory) November 2, 2024

Двата отбора се оттеглиха на почивката при равен резултат 68:68, след доминация в първия период за гостите и във втория за домакините. Оттам нататък обаче бе еднопосочен трафик за по-класния от двата отбора.

Шей Гилджъс-Аликзандър бе най-резултатен на паркета с 30 точки. Джейлън Уилиамс добави още 22 за успеха на Тъндър.

Джерами Грант се отчете със 17 точки за Трейл Блейзърс, а Деандре Ейтън и Раян Руперт от пейката вкараха 14.

Бостън Селтикс продължава да преследва Кливланд Кавалиърс на Изток. Миналогодишните носители на трофея "Лари О'Брайън" победиха със 124:109 като гост Шарлът Хорнетс. Двубоят бе специален за старши треньора на "стършелите" Чарлс Лий, който миналата година бе асистент-треньор на Джо Мазула.

С изключение на втората четвърт, когато Хорнетс ги надстреляха, Селтикс държаха контрол върху срещата и не допуснаха да загубят във втора поредна среща.

Джейсън Тейтъм записа "дабъл-дабъл" - 32 точки и 11 асистенции, а Джейлън Браун добави още 25 точки за успеха на Бостън.

Звездата на Шарлът ЛаМело Бол продължи с доброто си представяне от началото на сезона - 31 точки, а Тре Ман се отчете с 23.

Друг от претендентите на Изток Ню Йорк Никс се разправи при визитата си на Детройт Пистънс - 128:98.

Огневата мощ на нюйоркчани се оказа непреодолима за последния от миналия сезон, който се надяваше на втори пореден успех, след този срещу нестабилния Филаделфия Севънтисиксърс.

Jalen Brunson had it ROLLING in Detroit with 36 PTS on 63.6 FG% and the WIN! pic.twitter.com/YRNyGAxqmo — NBA (@NBA) November 2, 2024

Джейлън Брънсън избухна за 36 точки със 75% успеваемост от осемте си опита зад дъгата. Карл-Антъни Таунс и Оу Джей Ануноби пък се отчетоха с 21, като центърът добави и 11 борби за "дабъл-дабъл".

Кейд Кънингам вкара 22 точки за Пистънс, а Тобиас Харис се отчете с 13.

ЛА Лейкърс прекъсна серията си от две поредни загуби с успех със 131:125 при визитата си на Торонто Раптърс.

"Езерняците" допуснаха на канадския тим да завърже двубоя във второто полувреме, след като водиха с 25 точки на полувремето, но в крайна сметка удържаха на натиска и се поздравиха с четвърта победа от началото на сезона.

Антъни Дейвис показа още веднъж, че се намира във върхова форма с неговите 38 точки и 12 борби. ЛеБрон Джеймс също се отчете с "дабъл-дабъл" - 27 точки и 10 асистенции, а Остин Рийвс добави 20 точки.

Anthony Davis & LeBron James continue their hot starts to the 2024-25 season as the @Lakers get win No. 4!



AD: 38 PTS, 11 REB, 3 STL, 2 BLK

LBJ: 27 PTS, 10 AST, 6 REB, 0 TO pic.twitter.com/ulBDzXb5Ti — NBA (@NBA) November 2, 2024

Изявите на Ар Джей Барет и Грейди Дик се оказаха недостатъчни да предотвратят четвъртата поредна загуба на Раптърс. Бившият играч на Ню Йорк Никс се отчете с "дабъл-дабъл" - 33 точки и 12 асистенции, а 20-годишният гард записа лично най-добро постижение от 31 точки.

