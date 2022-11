Кевин Магнусен спечели квалификацията за спринтовото състезание в Бразилия във Формула 1

Кевин Магнусен спечели квалификацията за днешното спринтово състезание преди Гран при на Бразилия във Формула 1. На пистата "Интерлагос" в Сао Пауло, дълга 4.292 километра, пилотът на Хаас направи най-бърза обиколка за 1:11.674 минути.

Датчанинът се възползва по най-добрия начин от непостоянното време в Бразилия и излезе първи на трасето в началото на третата фаза от квалификацията. 30-годишният Магнусен направи най-силното си постижение преди започване на валежа от дъжд над пистата. Датчанинът спечели квалификация за първи път в своята кариера.

Yes, this really did happen



You absolute legend, @KevinMagnussen!!!!! #BrazilGP #F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/jtfcgvs4Gh