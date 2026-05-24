Килови яхти се състезаваха във Варна в празничния ден (СНИМКИ И ВИДЕО)

12-ото издание на регата “Варна Ченъл Къп” за килови яхти се провежда във Варна. В днешния празничен ден екипажите се състезаваха в плавателния канал, свързващ морето с Варненското езеро.

По време на атрактивните гонки лодките преминаваха близо до брега, а любителите на този красив спорт се насладиха на феерия от големи цветни платна и майсторско управление на килови яхти. В гонките екипажите извършиха и множество сложни маневри, за да уловят вятъра в платната си.

По случай 24 май организаторите на регатата бяха подготвили Парад на буквите. На всяка една лодка имаше буква от българската азбука, която е изписана от двете страни на корпуса на плавателните съдове.

Финалът на регатата е в понеделник, когато гонките се завръщат във Варненския залив.