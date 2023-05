Кирил Петков: Опитите да се провокира хаос чрез записи няма да ни попречат

"Опитите да се провокира хаос в институциите чрез нерегламентирани записи на политически срещи няма да ни попречат". Това написа Кирил Петков в профила си в Туитър.

Петков пише още, че България има нужда от проевропейско правителство, което "да работи за влизане в Шенген и еврозоната, както и истинска съдебна реформа, с която да противостои на руското влияние".

Разпространеният от Радостин Василев запис от заседание на Националния съвет на ПП предизвика политическа буря в държавата и стана причина ГЕРБ-СДС да замразят преговорите за кабинет с втория мандат.

Все още не е известно и кога президентът Румен Радев ще връчи втория мандат.