Клипърс се изкачи до петото място на Запад след 11-и пореден успех над Лейкърс

Ел Ей Клипърс надви Ел Ей Лейкърс в поредното издание на градското дерби в Националната баскетболна асоциация. В среща от редовния сезон "ножиците" се наложиха със 125:118 за 11-ата си последователна победа над съперника.

Най-резултатен за победителите бе Нормън Пауъл, който завърши с 27 точки от пейката. С 25 приключи Кауай Ленърд, който добави седем борби и 4 асистенции към статистиката си. Дабъл-дабъл записа центърът Ивица Зубац - 17 пункта и 13 овладени топки, а с 14 допринесе Ръсел Уестбрук, който се изправи срещу бившите си съотборници. С 14 и 10 от пейката бяха полезни съответно Боунс Хайланд и Терънс Ман.

За „езерняците“ голямата им звезда ЛеБрон Джеймс бе най-резултатен с 33 точки, осем борби и седем асистенции. С 20 пункта се отчете Остин Рийвс, 15 добави Д‘Анджело Ръсел, а Антъни Дейвис приключи с дабъл-дабъл – 17 точки и 11 борби, но усилията им се оказаха недостатъчни. Лейкърс получиха значително по-малко помощ от пейката в сравнение със съперника – 25 срещу 55 точки.

За „ножиците“ това бе 11-и пореден успех в градското дерби, като той ги изкачи до петото място в Западната конференция, измествайки шампиона Голдън Стейт Уориърс. И двата тима са с равен баланс – 42 победи и 38 загуби. Лейкърс са седми и са вече в плей-ин местата с 41-39, колкото има и осмият Ню Орлиънс Пеликанс. В следващите си срещи ЛеБрон и компания излизат срещу Финикс Сънс у дома в петък, докато Клипърс са домакини на Портланд Трейл Блейзърс ден по-късно.

POWELL UP.

KAWHI DOWN.



The @LAClippers are HYPED!



ESPN pic.twitter.com/2B4v17TCsj