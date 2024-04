Коди Милър-Макинтайър и Баскония се класираха за плейофите в Евролигата, ще играят с Реал Мадрид

Коди Милър-Макинтайър и неговият тим Баскония заеха последното място в плейофите на Евролигата. Баскония победи Виртус Болоня с 89:77 в последния мач от турнира, който дава право на участие в елиминациите на турнира.

Българският национал остана близо до трипъл-дабъл за испанския тим, като записа 8 точки, 7 борби и 8 асистенции за 36 минути в игра. При стрелбата си той бе 4/8 от средна дистанция, 0/2 зад дъгата и 0/1 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Маркъс Хауърд се отличи за Баскония с 28 точки, от които 8 тройки. Матю Костело добави 19 и 5 борби. Тадас Седекерскис завърши с 16 точки и 7 борби.

Торнике Шенгелия бе най-резултатен за Виртус Болоня с 16 точки и 7 борби. Даниел Хакет вкара 13. С по 10 точки приключиха Марко Белинели, Айзея Кординие и Габриел Люндберг.

