Везенков и Сакраменто Кингс не успяха да намерят място в плейофите на Западната конференция в НБА

Александър Везенков и Сакраменто Кингс не успяха да си гарантират място в плейофите на Западната конференция в НБА. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Ню Орлиънс Пеликанс с 98:105 в последната плей-ин среща, изиграна в „Смути Кинг Сентър“. Селекцията на Майк Браун даде отпор през по-голямата част от мача, но в заключителната четвърт баскетболистите на Уили Грийн демонстрираха повече аргументи и отново влязоха в ролята на черната котка за своите съперници, побеждавайки ги за шести път през сезона отвъд океана.

По този начин „кралете“ преглътнаха горчивия хап и могат да съжаляват за някои възможности в края на редовния сезон, когато пропуснаха да се класират директно за плейофите. От своя страна „пеликаните“ затвърдиха чудесното си представяне през кампанията и си проправиха път до Топ 8 на Запад, където на четвъртфиналите ще срещнат лидера - Оклахома Сити Тъндър.

Браун спази традицията, свързана с Везенков, който се включи от резервната скамейка. Българският национал отново не получи голяма доза доверие от своя наставник, но за сметка на това показа солидни изяви в защита за край на дебютния си сезон в НБА. Крилото се прибра в съблекалнята с 2 точки, 2 борби и 1 открадната топка за 11 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 1/2 от средна дистанция и 0/2 отвъд дъгата.

Откриващите минути преминаха под знака на равенството. Домантас Сабонис и Ди‘Арън Фокс се превърнаха в главна атракция за гостите, докато от другата страна Йонас Валанчунас и Брандън Инграм нямаха спиране. Харисън Барнс изгря на сцената и се опита да промени тенденцията, давайки крехка преднина на „кралете“ от 2 точки в края на встъпителния период.

Началото на втората десетка бе огледално на първата. Нарушаването на статуквото обаче не закъсня и домакините нанесоха своя удар чрез Трей Мърфи, Наджи Маршал и Лари Нанс – младши. Калифорнийци показаха признаци на живот чрез Барнс и Фокс, но това не спря „пеликаните“ да се оттеглят в съблекалнята при 54:45.

Отборът от щата Луизиана затвърди мнението, че разполага с повече оръжия в офанзивен план и на старта на третата част, когато отговорността падна върху плещите на Валанчунас, Инграм , Мърфии Нанс – младши, които често разкъсваха неубедителната защитата на гостите. Геройствата на Фокс даваха поводи за оптимизъм н Сакраменто, но Инграм имаше последната дума и вдъхнови Пеликанс към 9-точков актив след 36 минути игрово време.

Спокойствието продължи да цари в редиците на домакините и в откриващите минути на заключителната четвърт, тъй като авансът им прехвърли двуцифрените изражения със съдействието на Хосе Алварадо, Инграм и Валанчунас. Аргументите на Кингс започнаха да свършват и до финалната сирена домакините не погледнаха назад.

