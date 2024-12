Оклахома отряза крилете на Хюстън и ще спори за НБА Къп

Оклахома Сити Тъндър си проправи път до финала на НБА Къп. Селекцията на Марк Дейно срази Хюстън Рокетс със 111:96 във втория полуфинал, изигран в „T-Mobile Арена“, Лас Вегас. Първите три части в мача не предвещаваха подобен изход, но в последната „гръмотевиците“ наложиха волята си и разочароваха момчетата на Име Удока, за да излъчат победителя от Западната конференция в турнира.

В спора за трофея Оклахома ще има за съперник Милуоки Бъкс, който се справи с Атланта Хоукс след 110:102. Новият носител на трофея ще стане известен на 18 декември (сряда), когато е се състои и големият финал.

Двата отбора срещнаха известни трудности да намерят своя ритъм в откриващите минути. Това обаче не попречи на „ракетите“ да се настанят трайно на лидерската позиция и да се отскубнат само с 2 точки в края на откриващия период.

Двата тима вървяха ръка за ръка и при откриването на следващата част. Амин Томпсън и Тари Ийсън бяха замесени във всичко най-интересно за символичните гости, докато за „гръмотевиците“ Шей Гилджъс-Алекзандър, Айзея Хартенщайн и Джейлън Уилямс имаха какво да предложат в офанзивен план.

