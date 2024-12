Милуоки премина по трудния път срещу Атланта за място на финала на НБА Къп (ВИДЕО)

Милуоки Бъкс си продупчи билета за финала на НБА Къп. Момчетата на Док Ривърс надделяха над Атланта Хоукс със 110:102 в първия полуфинал, който се изигра в „T-Mobile Арена“, Лас Вегас“. Мачът предложи своите драматични моменти, особено в последната част, но в края „елените“ намериха начин да елиминират Куин Снайдър от борбата за трофея, за да излъчат победителя от Източната конференция.

На финала Милуоки ще има за съперник победителя от втория полуфинал между Околхома Сити Тъндър и Хюстън Рокетс.

#EmiratesNBACup Semifinals Scores



Giannis Antetokounmpo takes over late to lead the @Bucks into the Championship game!



Tuesday, 8:30pm/et, ABC



Damian Lillard: 25 PTS, 5 3PM, 6 REB, 7 AST

Brook Lopez: 16 PTS

Trae Young: 35 PTS, 7 REB, 10 AST pic.twitter.com/Hp0miNehdS — NBA (@NBA) December 15, 2024

Усилията на Янис Андетокумбо позволиха на символичните домакини да си осигурят водачеството на старта. Символичните гости не останаха длъжни, като на сцената изгряха Богдан Боданович, Трей Йънг, правейки така, че обратът да бъде факт и те да имат аванс от 2 точки след 12 минути игра.

Устремът на „ястребите“ бе на дневен ред и в началото на втората част. Постепенно ролите на паркета се размениха, а своите възможности демонстрираха Деймиън Лилард, Ей Джей Грийн и Андетокумбо, за да върнат предимството на „елените“, които на голямата почивка фиксираха 55:49 в своя полза.

LILLARD NEAR THE LOGO



We've got a close battle in the #EmiratesNBACup Semifinals!



ATL-MIL | 2Q | TNT pic.twitter.com/PMt9i7uPap — NBA (@NBA) December 14, 2024

Лилард и Андетокумбо продължиха своето шоу при откриването на второто полувреме, давайки увереност на Милуоки, че ще остане в ролята на лидер. Последва нова порция обрат, този път чрез Джейлън Джонсън, Де‘Андре Хънтър и Йънт, които се постараха отборът от щата Джорджия да си издейства разлика само от точка в края на предпоследния период.

Честата смяна на водачеството се превърна в тенденция на старта на последната част. Мощта на Андетокумбо влезе в действие и Бъкс окупираха водачеството за по-дълъг период от време. Точният мерник на Йънг остави живи надеждите на Хоукс, но в последните минути Брук Лопез и Лилард оказаха нужната подкрепа на Андетокумбо, за да могат „елините“ да се преборят за успеха.

DAME FLOATER PUTS THE BUCKS UP 7



23 seconds to play on TNT#EmiratesNBACup Semifinals pic.twitter.com/ahOwxAij6O — NBA (@NBA) December 15, 2024

Янис Андетокумбо бе моторът на Милуоки, отчитайки се с чудовищните 32 точки, 14 борби и 9 асистенции. Деймиън Лилард остави на сметката си 25 точки, 6 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции. Брук Лопез реализира 16, Боби Портис завърши с 10 и 9 овладени под двата коша топки.

Трей Йънг бе обичаният заподозрян за Атланта със своите 35 точки, 7 борби и 10 асистенции. Джейлън Джонсън (10 овладени под двата ринга топки) Де‘Андре Хънтър (7 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 15 точки. Дайсън Даниълс регистрира 11, 8 борби и 5 завършващи подавания, Богдан Богданович вкара 10.

