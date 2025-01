Сан Антонио Спърс спечели гостуването си на Лос Анджелис Лейкърс

Девин Васел, Стефон Касъл и Виктор Уембеняма отбелязаха по 23 точки и гостуващият Сан Антонио Спърс спря негативната си серия от три поредни поражения с победа със 126:102 срещу Лос Анджелис Лейкърс в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Лейкърс имаха два отложени мача миналата седмица, включително един срещу Спърс в събота, заради природните бедствия в южната част на Калифорния. Антъни Дейвис реализира 30 точки и спечели 13 борби, а Леброн Джеймс добави 18 пункта, но Лос Анджелис отстъпи с 40:73 през второто полувреме и така Спърс спечелиха за първи път срещу Лейкърс в три мача между двата отбора от началото на сезона.

Остин Рийвс записа 12 точки и осем асистенции за Лос Анджелис, който водеше с 11 пункта в третата четвъртина, преди Сан Антонио да извърши обрат във финалните 16 минути. Лейкърс са седми в Западната конференция с 20/17, а Спърс изостават на 11-ото място с 19/19.

Норман Пауъл отбеляза 29 точки, а Джеймс Хардън и Ивица Зубац направиха по един дабъл-дабъл за обрат от 13 пункта и победа на Лос Анджелис Клипърс със 109:98 срещу Маями Хийт в друг мач от понеделник вечер.

Хардън завърши с 26 точки и 11 асистенции, а освен това наниза шест от десетте си стрелби от зоната за три точки. Зубац направи седем забивки и стигна до 21 точки и 20 борби за Клипърс, които са шести в Западната конференция с половин мач пред градския си съперник Лейкърс.

За Хийт, които са седми на изток, Тайлър Хиро записа 32 точки, 11 борби и седем асистенции.

