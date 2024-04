Коди Милър-Макинтайър и Баскония завършиха осми в края на редовния сезон в Евролигата

Коди Милър-Макинтайър и Баскония приключиха редовния сезон в Евролигата с победа над Виртус Болоня с 95:91 като гост в мач от последния 34 кръг на турнира.

Българският национал записа 16 точки, 4 борби и 7 асистенции за 34 минути иггра. При стрелбата си националът бе 8/15 от средно разстояние.

От неговите колеги Маркъс Хауърд се отличи с 34 точки, включително 5 тройки. Ваня Маринкович добави 17 точки и 5 борби за успеха.

Габриел Люндберг бе най-резултатен за Виртус Болоня с 18 точки и 5 борби. Марко Белинели вкара 15. Даниел Хакет остана с 11 точки, 6 борби и 8 асистенции.

Минута и 32 секунди преди края резултатът бе равен – 90:90, но след това Баскония направи серия от 5:1, дело на Матю Костело и Чима Монеке, за да си гарантира успеха и място в Топ 8 в края на редовния сезон.

An impressive away win to finish the regular season for @Baskonia !#EveryGameMatters pic.twitter.com/8Vj7Wn9ekt