Кой ще я спре? 17-годишната Мира Андреева извоюва втора поредна WTA 1000 титла

Детето чудо на женския тенис Мира Андреева продължава да катери нови и нови върхове. 17-годишната рускиня извоюва втора поредна титла от веригата WTA 1000 този път в Индиън Уелс, след като триумфира във финала срещу световната №1 Арина Сабаленка с 2:6, 6:4, 6:3 за два часа и четири минути.

the moment Mirra Andreeva became Indian Wells CHAMPION at 17-years-old! #TennisParadise pic.twitter.com/E9SlUVmpgA

След титлата в Дубай Андреева затвърди името си сред елита на Женската тенис асоциация с 12-ата си поредна победа - серия, която включва два последователни успеха над №2 и №1 в ранглистата на полуфинала и финала в Калифорния, което я прави и третата най-млада шампионка на този турнир.

С двете последователни титли от WTA 1000 Мира Андреева ще дебютира на 6-ата позиция в световната ранглиста, което е и нейното най-високо класиране.

Въпреки страхотната ѝ форма, рускинята не бе смятана за фаворит срещу Сабаленка, която бе спечелила всички четири срещи на твърда настилка помежду им. Световната №1 започна подобаващо срещата с комфортен първи сет, завършил 6:2 в нейна полза.

Андреева обаче не позволи загубата да ѝ повлияе и реализира ранен пробив във втората част за 2:1. Впоследствие тя спаси две точки за пробив на беларускинята при 3:2 и след това спечели комфортно подаванията си за 6:4.

the crowd ️



Mirra gets the break early in the second set!#TennisParadise pic.twitter.com/RUlN3pVSJO