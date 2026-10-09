Многобройни модели на изкуствен интелект нямат адекватни предпазни механизми срещу запитвания за оказване на помощ при терористичен акт. Това показва доклад на инициативата Tech Against Terrorism, подкрепяна от ООН.

В проучването са изследвани 162 модела на изкуствен интелект, сред които стандартни модели; модели, адаптирани за специфични приложения (fine-tuning); модели с отворени тегла (open-weight models), чиито предпазни механизми са били променени.

Моделите са подложени на 627 запитвания, свързани с информация, необходима на терорист при подготовката на нападение.

Според резултатите стандартни модели като ChatGPT на OpenAI, Claude на Anthropic и Gemini на Google са предоставили полезни отговори средно на 1,9% от запитванията, при които потребителят изрично е заявил намерение да извърши терористичен акт.

Делът на полезните отговори се е увеличил до 16,9%, когато запитванията са били представени като част от изследване в областта на сигурността.

Значително по-високи стойности са отчетени при модели, чиито предпазни механизми са били премахнати или отслабени. При 13 изследвани модела от този тип делът на отговорите на въпроси, свързани с терористична дейност, е варирал между 87% и 92%.

От Tech Against Terrorism предупреждават за рисковете, свързани с моделите с отворени тегла. При тях вътрешните параметри, определени по време на обучението, са достъпни и могат да бъдат променяни.

Според организацията премахването на предпазните механизми при тези модели отнема средно по-малко от три дни след първоначалното им публикуване.

От инициативата призовават моделите да преминават независими проверки за сигурност, преди да бъдат разпространявани или продавани.

Материалът е по информация на ERTNews, публикувана на 9 октомври 2026 г.