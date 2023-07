Комбинирай с мен, част 2

От любимото дуо на Ливърпул Макманамън – Фаулър през тандема, включващ топ-реализатора на Висшата лига Алън Шиърър – Нолберто Солано, през зашеметяващия потенциал на Люндберг и Анри, та чак до наши дни, когато Салах комбинираше редовно с играещите около него Роберто Фирмино и Садио Мане.

Английското вътрешно първенство ражда легендарни нападателни двойки, за които феновете дълго време си спомнят, пеят песни и тъгуват, когато видят края на дадена атакуваща епоха. Вече ви представихме някои от най-продуктивните атакуващи дуети във Висшата лига и сега е време да завършим започнатото, като ви упоменем и кои са били най-резултатните нападатели в ерата, започнала преди малко повече от 30 години.

5. Дарън Андъртън – Теди Шерингам, 27 гола

Цифрите зад тези двамата наистина са впечатляващи, като отчетем, че Шерингам прекара 4 сезона в Манчестър Юнайтед, а Андертън беше всеизвестен с контузиите си. Двамата бяха в Тотнъм общо седем кампании, разделени на два периода. Достатъчно време, за да създадат прелестна връзка на терена и да комбинират сумарно за 27 гола във Висшата лига. Очаквано, нападателят е с повечето попадения – 20, като за Андъртън остават по-скромните 7 гола. В първата половина на сезона 1994-1995 идва и техният пик, след като Дарън предоставя шест асистенции на Теди. Двамата бяха заедно и по време на европейското първенство през 1996, когато "Трите лъва" достигнаха до полуфиналите на турнира.

3. Робер Пирес – Тиери Анри – 29 гола

Вече видяхме, че Мохамед Салах попадна два пъти в тази класация, но още един от героите на близкото минало ще прочете името си повторно. Тиери Анри. Французите творяха с огромна лекота за Арсенал и тогава беше почти невъзможно да ги възпреш. Тази комбинация вероятно щеше да "роди" още голове, ако не беше заминаването на Пирес за Виляреал през 2006. Иначе Тиери се възползва повече от пасовете на сънародника си за 17 от тези 29 попадения. За шестте години заедно в северен Лондон двамата успяха да спечелят пет трофея с Арсенал, като бяха част и от прословутия "непобедим" сезон. Анри и Пирес станаха и световни шампиони с Франция през 1998, а две години по-късно помогнаха на "петлите" и за европейската титла.

3. Давид Силва – Серхио Агуеро, 29 гола

Още една позиция, на която имаме две двойки с равни активи. Надали има учудени. Двамата бяха част от Манчестър Сити, когато "гражданите" започнаха да набират такава скорост, че сякаш беше въпрос на време да наложат доминацията си в английския футбол. А и в европейския с оглед спечеления требъл през последния сезон. За да бъде всичко напълно поетично, последната асистенция на Силва към Кун дойде при последния хеттрик на аржентинеца във Висшата лига – негов 12-и, с което подобри рекорда по този показател. Е, ако Холанд продължава по този начин надали този рекорд ще просъществува особено дълго. Очаквано – Агуеро вкара доста повече от Силва – 21 срещу 7 гола. Двамата спечелиха общо 11 трофея със Сити.

Sergio Aguero overtakes David Silva to become Man City's most decorated player with 15 trophies pic.twitter.com/RcK4VMfCiW

2. Дидие Дрогба – Франк Лампард, 36 гола

Летвата отива все по-нагоре и по-нагоре. Това легендарно партньорство при "сините" от "Стамфорд Бридж" наистина кара привържениците да се разплачат от умиление и да тъгуват по сегашното състояние на тима. Лампард приключи кариерата си със 147 гола и 93 асистенции във Висшата лига, докато Дрогба вкара 104 пъти и подаде за други 64 гола на Челси. Двамата играха осем сезона заедно, като нападателят реализира 24 от споменатите 36 гола. На всичкото отгоре като бонус за тази класация само ще споменем, че двамата комбинираха и в два финала за Купата на Футболната Асоциация, спечелени от Челси – през 2007 срещу Манчестър Юнайтед и през 2012 срещу Ливърпул. Стигаме и до безусловната първа позиция...

