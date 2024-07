Корейка е първата рекордьорка на Олимпийските игри в Париж

Състезателката от Република Корея Си-йон Лим спечели квалификацията по стрелба с лък при жените на Олимпийските игри в Париж с нов световен рекорд.

Olympics: The first #WorldRecord of #Paris2024.



Lim Si-hyeon shoots 694 out of a possible 720 to secure a new world best. #Archery pic.twitter.com/etBeukOn7d