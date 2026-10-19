Кръст падна и уби свещеник по време на литургия

Католически свещеник почина в югозападен Еквадор в събота, след като разпятие падна върху него, докато той отслужвал литургия, която се излъчваше на живо онлайн, съобщи „Евронюз“.

Кадри от богослужението в събота вечер показват как религиозният символ се откъсва от стената и удря свещеника Патрисио Алфредо Санчес Молинари.

Литургията се водела от около 27 минути. Тогава се случи немислимото. Големият кръст на стената зад Молинари се откъсна от горното си крепление и се срина напред, удряйки свещеника в главата. Това, което направи особено ужасяващ инцидента, е че случващото се беше заснето на живо.

Богомолците викаха за помощ, докато службата продължаваше да се излъчва в социалните мрежи. Свещеникът е предавал литургията през собствения си профил. Той не оцеля след инцидента.

Архиепископията на Гуаякил, на около 265 километра югозападно от столицата Кито, идентифицира свещеника като Патрисио Санчес и потвърди смъртта му в изявление.

Санчес е принадлежал към Конгрегацията на Най- Светия Изкупител. Този католически орден е основан през 1732 г. и сега присъства в 80 страни.