Кристиано Роналдо е най-добре платеният спортист за годината според "Форбс"

Според класацията на авторитетното списание "Форбс" Кристиано Роналдо е най-добре платеният спортист, който в рамките на една година е спечелил 136 милиона долара. Класацията на американската медия е направена от 1-ви май 2022 г. до 1-ви май тази година.

По-голяма част от приходите на португалския футболист, който играе за Ал-Насър от Саудитска Арабия, са дошли от спонсори - 90 милиона долара, а от клубовете е спечелил 46 милиона.

Челната тройка е заета от футболисти, като втори и трети са съответно Лионел Меси и Килиан Мбапе. Световният шампион с Аржентина Меси е спечелил 130 милиона долара (65 на терена и 65 от спонсори), а френският нападател Мбапе - 120 милиона, като цели 100 от тях са за това, че остана футболист на Пари Сен Жермен.

