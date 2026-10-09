Кристиано Роналдо отговори на критиките с гол и поведе Ал Насър към категорична победа (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо се завърна по най-добрия начин на клубната сцена, след като отбеляза гол при убедителната победа на Ал Насър с 3:0 над Ал Дирия. Двубоят от осмия кръг на първенството на Саудитска Арабия се игра на стадион "Ал Ауал Парк“ в Рияд.

| Al Nassr Fans made a tribute to Cristiano Ronaldo after his Portugal exit: “GREATNESS IS EARNED.” https://t.co/5o8xspfrpJ — Kalshi FC (@KalshiFC) October 9, 2026

Португалската звезда беше в центъра на вниманието след напрежението в националния отбор на Португалия и конфликта със селекционера Жорже Жезуш. Въпреки това Роналдо получи силна подкрепа от привържениците на Ал Насър, които скандираха името му и издигнаха специален транспарант в негова чест още преди началото на срещата.

SIUUUUUU Cristiano Ronaldo scores for Al Nassr https://t.co/Wr61Ww2mcL — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 9, 2026

Роналдо се отблагодари на феновете с попадение в 23-тата минута. Кингсли Коман отправи мощен удар, който вратарят на гостите Уалид Абдула успя само да избие. Топката попадна в португалския нападател, който без затруднения я изпрати в опразнената врата за 1:0.

Само 12 минути по-късно домакините удвоиха преднината си. В 35-ата минута португалският полузащитник Саму Коща се разписа с глава след центриране от ъглов удар на своя сънародник Жоао Феликс.

Ал Насър продължи да контролира двубоя и през втората част, а в 77-ата минута Кингсли Коман оформи крайното 3:0. Френското крило се откъсна зад защитата на гостите, преодоля вратаря Уалид Абдула и изпрати топката в мрежата.

С успеха Ал Насър събра 19 точки и се изкачи на второто място в класирането, изравнявайки се с лидера Ал Кадсия, който има предимство по голова разлика.

Подреждането на върха обаче може да претърпи промени още в събота, когато Ал Хилал и Ал Итихад ще се изправят един срещу друг в голямото дерби на саудитския футбол. Победителят от срещата ще изпревари двата отбора.

За Роналдо вечерта се превърна в своеобразен отговор на критиките след събитията около националния тим на Португалия. С гола си и победата капитанът на Ал Насър отново насочи вниманието към представянето си на терена.