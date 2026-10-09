Кристиано Роналдо е заплашен от шестмесечно наказание след скандала в националния отбор на Португалия

Кристиано Роналдо е изправен пред сериозно дисциплинарно наказание, което може да го остави извън националния отбор на Португалия за период до шест месеца. Причината е конфликт със селекционера Жорже Жезуш, след който нападателят напусна лагера на представителния тим.

Напрежението възникнало по време на победата на Португалия над Норвегия с 4:2 в Лигата на нациите. Жезуш изпратил Роналдо да загрява, но впоследствие не го включил в игра. Петкратният носител на „Златната топка“ приел ситуацията като обида и решил да напусне лагера.

Според британското издание "Мирър“ правилникът на Португалската футболна федерация предвижда автоматично отстраняване при подобно нарушение. Окончателният срок на наказанието ще бъде определен от дисциплинарния съвет и може да варира между един и шест месеца.

Ако санкцията надхвърли един месец, Роналдо ще пропусне следващите два двубоя на Португалия в Лигата на нациите срещу Дания и Уелс. Според ESPN обаче по-вероятният вариант е наказанието да бъде за по-кратък период.

След инцидента португалската звезда публикува пространно извинение, в което пое отговорност за действията си, но същевременно обвини селекционера в неспазено обещание.

"Дължа извинение и на съотборниците си от националния отбор за това, че напуснах лагера. Въпреки очевидното нарушаване на доверието в думата на треньора, не трябваше да постъпвам така“, заяви Роналдо.

Нападателят подчерта, че решението му е било продиктувано от убеждението, че присъствието му вече не е полезно за отбора.

"Отговорността е изцяло моя. Отново се извинявам на португалския народ, но нарушеното обещание имаше решаващо значение за мен. Почувствах, че оставането ми само ще навреди на групата, затова си събрах багажа и си тръгнах“, обясни той.

Роналдо дори настоя федерацията да го накаже, като призна, че статутът му на капитан прави постъпката още по-сериозна.

"Последствията от това действие трябва да бъдат оценени и трябва да бъда наказан от Португалската футболна федерация. Аз не съм просто поредният футболист, а капитанът на отбора, което е утежняващо обстоятелство“, допълни той.

От своя страна Жорже Жезуш отказа да задълбочава публично конфликта.

"Прочетох изявлението и сега върша работата си, както всеки ден. Отивам във федерацията, за да работя и да мисля за отбора“, коментира селекционерът.

Кристиано Роналдо има 234 мача и рекордните 146 гола за националния отбор на Португалия. Предстои дисциплинарният съвет да определи окончателния размер на санкцията, като извинението на нападателя също ще бъде взето предвид.