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Лейла Фернандес и Диана Шнайдер ще спорят за трофея в Токио

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Спорт
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Финалът е в неделя.

лейла фернандес достигна втория кръг вашингтон
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Лейла Фернандес достигна до финала на турнира от сериите WTA 500 в Токио, след като победи представителката на Узбекистан Камила Рахимова със 7:5, 6:3. За канадката това ще бъде трети финал през 2026 година и шанс да спечели втори трофей. През септември тя триумфира в Сингапур, а преди седмица отстъпи на Елена Рибакина в спора за титлата в китайския град Нинбо.

Последната ѝ съперничка в Токио ще бъде третата поставена Диана Шнайдер. Рускинята си осигури място в мача за трофея след успех над словашката тийнейджърка Миа Поханкова с 6:4, 7:6 (7). Двубоят продължи близо час и 50 минути.

Поханкова започна силно и поведе с 3:1 в първия сет, но Шнайдер бързо обърна развоя на частта, след като реализира два пробива. Във втория сет двете тенисистки бяха стабилни на сервис и се стигна до тайбрек. В него словачката първа получи възможност да спечели сета при 6:5, но по-опитната Шнайдер показа хладнокръвие и затвори мача с 9:7.

Световната номер 13 ще има възможност да се бори за титлата срещу Фернандес.

#тенис турнир в Токио 2026 # Лейла Фернандес #Диана Шнайдер

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