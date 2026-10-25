Левски спечели чисто гостуването си на Славия

Левски се наложи с 3:0 (25:23, 25:18, 25:18) като гост на Славия в среща от женската волейболна Суперлига. „Сините“ трябваше да се справят с по-сериозна съпротива в първия гейм, но след това поеха контрола върху двубоя и стигнаха до чист успех.

Домакините започнаха по-добре и поведоха с 6:2 след атака на Моника Берова от зона 4. Това накара треньора на Левски Драган Нешич да поиска прекъсване. След него гостенките подобриха играта си в защита и постепенно заличиха изоставането си, изравнявайки при 6:6.

В края на първата част Левски поведе с 21:18, но Славия успя да възстанови равенството. Колева спря Алкантара с блокада за 21:21, а нов успешен блок срещу същата състезателка изведе „белите“ напред. Венеса Радева обаче върна равенството, а точни атаки на Алкантара и Габриела Жекова осигуриха геймбол за гостенките при 24:23. Грешка в атака на Славия сложи точка на оспорваната част – 25:23 за Левски.

Вторият гейм започна равностойно, като Славия поведе с 4:3. Две успешни атаки на Жекова и ас на Алкантара обърнаха резултата до 6:4 в полза на „сините“. Добрата игра на сервис на двете волейболистки затрудни посрещането на домакините и позволи на Левски да увеличи аванса си до 10:5.

Ела Грей реализира за 20:15, а две последователни блокади на Радева увеличиха разликата до седем точки. Гостенките затвориха гейма при 25:18 след нарушение на разпределителката на Славия, която стъпи от другата страна на централната линия.

Третата част остана оспорвана до достигането на десетата точка, след което Левски постепенно наложи превъзходството си. Волейболистките на Драган Нешич отново спечелиха с 25:18 и оформиха крайния резултат 3:0, записвайки чиста победа в гостуването си.