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Лионел Меси обратно в Идеалната единайсеторка на FIFAPRO

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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Аржентинецът бе селектиран за рекорден 18-и път.

Лионел Меси обратно в Идеалната единайсеторка на FIFAPRO
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Лионел Меси се завърна в Идеалната единадесеторка на ФИФПро за годината в международния футбол, като бившият аржентински национал бе селектиран за рекордния 18-и път, съобщава агенция Ройтерс.

Меси, който прекрати международната си кариера през август, помогна на Аржентина да достигне до финала на Световното първенство и играе на отлично ниво за Интер Маями в МЛС. Благодарение на всичко това той направи завръщането си в идеалната единадесеторка за първи път от 2023 г.

Меси води атаката, в която попадат още Ерлин Холанд, Килиан Мбапе и Ламин Ямал. Интересно е, че от нападателната линия отсъства Хари Кейн, който направи изключителен сезон с Байерн Мюнхен и спечели "Златната топка".

Идеален състав на ФИФПро за 2026:
вратар: Давид Рая (Арсенал, Испания)
защитници: Пау Кубарси (Барселона, Испания), Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен, Мароко), Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен, Португалия)
халфове: Джуд Белингам (Реал Мадрид, Англия), Родри (Манчестър Сити/Барселона, Испания), Витиня (Пари Сен Жермен, Португалия)
нападатели: Ерлинг Холанд (Манчестър Сити, Норвегия), Килиан Мбапе (Реал Мадрид, Франция), Лионел Меси (Интер Маями, Аржентина) и Ламин Ямал (Барселона, Испания).

#ФИФАПро # Лионел Меси

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