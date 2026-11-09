Лионел Меси обратно в Идеалната единайсеторка на FIFAPRO

Лионел Меси се завърна в Идеалната единадесеторка на ФИФПро за годината в международния футбол, като бившият аржентински национал бе селектиран за рекордния 18-и път, съобщава агенция Ройтерс.

Меси, който прекрати международната си кариера през август, помогна на Аржентина да достигне до финала на Световното първенство и играе на отлично ниво за Интер Маями в МЛС. Благодарение на всичко това той направи завръщането си в идеалната единадесеторка за първи път от 2023 г.

Меси води атаката, в която попадат още Ерлин Холанд, Килиан Мбапе и Ламин Ямал. Интересно е, че от нападателната линия отсъства Хари Кейн, който направи изключителен сезон с Байерн Мюнхен и спечели "Златната топка".

Идеален състав на ФИФПро за 2026:

вратар: Давид Рая (Арсенал, Испания)

защитници: Пау Кубарси (Барселона, Испания), Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен, Мароко), Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен, Португалия)

халфове: Джуд Белингам (Реал Мадрид, Англия), Родри (Манчестър Сити/Барселона, Испания), Витиня (Пари Сен Жермен, Португалия)

нападатели: Ерлинг Холанд (Манчестър Сити, Норвегия), Килиан Мбапе (Реал Мадрид, Франция), Лионел Меси (Интер Маями, Аржентина) и Ламин Ямал (Барселона, Испания).