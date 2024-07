Лионел Меси подгони Кристиано Роналдо

Лионел Меси за пореден път доказа, че възрастта е само цифра. Звездата на Интер Маями влезе в историята на Копа Америка в САЩ. На американска земя аржентинците сломиха Канада с 2:0 в първия полуфинал и по този начин продължават със защитата на титлата, а огромна заслуга за успеха им имаше именно нападателят.

️ Messi has now surpassed Iranian legend Ali Daei to join Ronaldo as the two leading goal scorers in men's international football history!



Ronaldo 1⃣3⃣0⃣

Messi 1⃣0⃣9⃣

Daei 1⃣0⃣8⃣ pic.twitter.com/tEaNM9eUzX