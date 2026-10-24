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Лионел Меси получи наградата "Прицеса де Астуриас"

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Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
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Футболистът на Интер Маями бе награден от принцеса Леон на церемония в Овиедо.

Лионел Меси получи наградата "Прицеса де Астуриас"
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Лионел Меси получи в петък най-престижния спортен приз на Испания в знак на признателност към блестящата му кариера и работата му за достъпа на деца в неравностойно положение до здравеопазване и образование.

Аржентинският нападател, на 39 години, беше обявен за носител на наградата „Принцеса от Астурия“ за спорт през юни. Журито възхвали „най-успешния футболист на всички времена“ и неговата социална дейност. Десетки фенове, облечени в аржентински фланелки, аплодираха и скандираха името на Меси, докато той пристигаше под звуците на гайди и барабани на церемонията в Овиедо, столицата на северния испански регион Астурия.

Меси получи официална грамота от принцеса Леонор, наследничката на испанския трон, на чието име са кръстени наградите. Тя възхали неговата „уникална кариера“. „Той превърна извънредното в рутина, четейки играта и решавайки най-ефективната опция в части от секундата, същевременно уважавайки колективната същност над егото“, каза Леонор.

Един от най-великите футболисти на всички времена, Меси е спечелил осем титли „Златна топка“, Световно първенство и десетки трофеи на клубно ниво. Той прекара 21 години в Барселона, където игра в отбор, който доминираше в Испания и Европа под ръководството на Пеп Гуардиола и Луис Енрике.

След като напусна каталунския клуб през 2021 г., Меси прекара две години във френския гигант Пари Сен-Жермен и в момента играе за Интер Майами в MLS. Най-успешният голмайстор, асистент и играч с най-много мачове в историята на Аржентина сложи край на международната си кариера по-рано тази година, след като загуби финала на Световното първенство от Испания в Ню Джърси.

„Най-важното е да знаеш как да губиш и как да печелиш“, каза Меси на събитие с деца в Овиедо в четвъртък, отбелязвайки, че това отношение е „фундаментално“ във футбола.

Основани през 1981 г., наградите „Принцеса от Астурия“ са най-престижните в испаноезичния свят и са придружени от парична награда от 50 000 евро (56 000 долара). Те обхващат изкуствата, науките и спорта и се връчват ежегодно в чест на усилията за подобряване на човешкото съжителство, солидарността и глобалното сътрудничество.

Британският писател Джулиан Барнс, пионерката-астронавт на САЩ Кристина Кох и пънк звездата Пати Смит бяха сред другите носители, които получиха своята награда в петък. Предишни носители на спортната награда включват тенис легендите Серена Уилямс и Рафаел Надал, рекордьора в маратона Елиуд Кипчоге и американската скиорка Линдзи Вон.

#"Принцесата на Астурия" # Лионел Меси

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