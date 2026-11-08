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Лионел Меси продължава с рекордните постижения и в МЛС

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Спорт
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Лионел Меси продължава с рекордните постижения и в МЛС
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Лионел Меси спечели „Златната обувка“ на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада за 2026 година, след като завърши редовния сезон с впечатляващите 26 попадения. С това постижение звездата на Интер Маями стана първият футболист, който грабва престижния голмайсторски приз в две поредни години.

Меси изпревари в надпреварата нападателя на Далас Петър Муса (22 гола) и Брайън Уайт (20 гола) от Ванкувър Уайткапс. Освен това, аржентинецът се нареди сред едва шестимата играчи в историята на лигата, печелили отличието повече от веднъж.

Междувременно Интер Маями завърши 3:3 в домакинството си на Шарлът от 34-ия кръг на МЛС. Меси игра през цялата среща, но не успя да се разпише.

#Лионел Меси

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