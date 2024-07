Литва не даде шанс на Италия и крачи уверено към Париж (ВИДЕО)

Литовският национален отбор си проправи път до финала на олимпийския квалификационен турнир в Сан Хуан, Пуерто Рико. Селекцията на Казис Максвитис се оказа по-силна от Италия след 88:64 в първия полуфинал, изигран в „Хосе Мигел Агрелот Колизеум“. Литовците демонстрираха достатъчно аргументи още през първото полувреме, а в хода на второто също дадоха да се разбере, че са по-добри от баскетболистите, водени от Джанмарко Поцеко.

