Испания се измъкна срещу Финландия и е на крачка от олимпийската си мечта (видео)

Испанският национален отбор се добра до финала на олимпийския квалификационен турнир във Валенсия. Селекцията на Серджо Скариоло надви Финландия с 81:74 във втория мач от полуфиналите. Във „Фуенте де Сан Луис“ двата отбора сътвориха драматична среща, в която испанците сломиха съпротивата на играчите на Ласи Тулови едва в края.

Така домакините на квалификацията се нуждаят от още една победа, за да си заслужат място на Олимпийските игри в Париж. В спора за квотата „Ла Фурия“ ще играе със състава на Бахамите, който отказа Ливан в ранния мач от Топ 4. Финалът във Валенсия е след по-малко от 24 часа.

