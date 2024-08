Ливърпул надделя над Арсенал във Филаделфия

Ливърпул постигна втора поредна победа по време на своята подготовка за новия сезон. Футболистите на Арне Слот надделяха над Арсенал с 2:1 в контрола, която се изигра на „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия.

Мохамед Салах и Фабио Карвальо се разписаха за мърсисайдци, а за „артилеристите“ точен бе Кай Хавертц. Така съставът на Микел Артета допусна първа загуба пред старта на новата кампания във Висшата лига. „Червените“ имат пълен актив от две победи, докато „топчиите“ разполагат с два успеха и едно поражение. На 4 август (неделя) мърсисайдци ще срещнат Манчестър Юнайтед, а три дни по-късно тимът от Лондон ще премери сили с Байер Леверкузен.

Victory for the Reds in Philly pic.twitter.com/sTCmkwSd5t