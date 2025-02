Ливърпул направи нова сериозна крачка към титлата във Висшата лига

Египетският нападател Мохамед Салах вкара два гола и Ливърпул спечели с 2:0 срещу Борнемут в гостуване от 24-ия кръг на английското първенство по футбол. Мърсисайдци са лидери с 56 точки и девет повече от отбора на Арсенал, който ще играе в неделя срещу Манчестър Сити.

Салах се разписа след половин час игра, когато Ливърпул получи дузпа за нарушение срещу Коди Гакпо в наказателното поле на "черешките".

Домакините имаха много шансове да вкарат, но удариха две греди и веднъж Джъстин Клуиверт бе неточен на празна врата. Това отвори пътя на Ливърпул към победата и "червените" я подпечатаха с втори гол на Салах.

Той пое топката по дясното крило в 75-ата минута след пас на Къртис Джоунс, елиминира бранител и стреля в далечния ъгъл за 21-ото си попадение във Висшата лига.

Борнемут, който е седми в класирането със седем точки зад Арсенал, бе в серия от 11 мача без поражение преди срещата с лидера във Висшата лига.

Абдулай Дукуре вкара най-бързия гол за сезона в Англия с попадение в десетата секунда, а Евертън победи Лестър Сити с 4:0 като домакин в друг мач от кръга. Бето се разписа два пъти до края на първото полувреме за "карамелите", които са 15-и с 26 точки. "Лисиците" са първи над чертата със 17.

Дукуре получи подаване от вратаря Джордан Пикфорд и вкара топката в мрежата на Лестър след 10.18 секунди игра. Това е най-ранният гол за Евертън във Висшата лига в клубната история и четвъртият най-бърз в надпреварата като цяло, сочат данни на статистическата агенция Opta.

Пол Онуачу вкара в 87-ата минута и Саутхемптън спечели с 2:1 срещу Ипсуич Таун за втората си победа през сезона в английското първенство. Джо Арибо отбеляза другото попадение за "светците", които са с девет точки и са с осем зад Лестър Сити и по седем зад Ипсуич и Уулвърхепмтън.

