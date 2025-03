Проверка на факти: Имало ли е физически сблъсък между Тръмп и Зеленски на срещата в Белия дом?

Видеа, показващи физически сблъсък между Зеленски и Тръмп, се разпространяват в социалните мрежи, включително сред български потребители.

Твърди се, че кадрите са скрити от медиите. Първите публикации се появяват на 1 март - ден след разгорещената среща между президентите на Украйна и САЩ в Белия дом, завършила с отмяна на планираната съвместна пресконференция на двамата лидери и неочакваното напускане на Белия дом от страна на Зеленски.

Видеото показва как Зеленски става започва да дърпа за ръцете Тръмп, намесва се и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Кадрите са без звук и прави впечатление, че са размазани.

В един момент изглежда, че Тръмп е без коса. Ръцете и на тримата са деформирани.

В горния десен ъгъл виждаме надпис "сатира". С помощта на инструмент за проверка на видео съдържание установяваме, че клипът е фалшив.

На друго видео, представено като “изтритата сцена от срещата между Зеленски и Тръмп в Белия дом”, Зеленски удря в лицето Тръмп и той пада назад на стола, на който седи.

Тук отново кадрите са размазани и дори чертите на лицето на Доналд Тръмп се променят до неузнаваемост.

На трето видео Тръмп и Зеленски влизат в юмручен сблъсък. Но това видео е с надпис на платформа за създаване на съдържание посредством изкуствен интелект.

Инструментите за проверка на съдържанието не гарантират 100% точност на резултатите, но деформациите в лицето и фигурата на участниците са характерни за създадените с изкуствен интелект. Най-голямото доказателство, че тези видеа са фалшиви, особено спречкването между Зеленски, Тръмп и Джей Ди Ванс, е фактът, че на кадрите, широко отразени от медиите, включително от БНТ, няма физическа конфронтация.

Още преди злополучната среща в Белия дом и втвърдяването на тона спрямо Зеленски от страна на Тръмп в интернет беше забелязана дезинформационна кампания за Украйна и нейния президент.

АФП разобличи няколко фалшиви информации, като например че Зеленски е забранил в Украйна социалната платформа на Тръмп Truth Social. Използва се и старо съдържание, което вече е било установено като невярно. Такъв е примерът с видео, на което Зеленски танцува ориенталски танц. То е споделено дори от сина на Тръмп - Доналд Тръмп младши, ден след като баща му нарече Зеленски “диктатор”. Видеото е манипулирано и не танцува Зеленски.

Zelenskyy should really just go win the war without our endless $$$. Let’s see how that works out. https://t.co/fugXuhtggp