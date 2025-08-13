БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище

Елиана Димитрова
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Веселин Стефанов заема поста, който досега беше заместник-директор

асен александров
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище. Това съобщи самият той в социалните мрежи. Написа и че на проведения конкурс за нов директор на училището е победил най-достойният - Веселин Стефанов - заместник-директор в 51-во СУ и инициатор и двигател на най-интересните събития в училището през последните години. Според Александров Стефанов се е подготвял за този пост вече 10 години и сега е моментът, в който мечтата му е срещнала доверието на колегите.

Александров пише още, че в сърцето му има тъга, защото всяка раздяла е като малка смърт. И много радост, защото знае, че 51-во остава в ръцете на вдъхновен, способен и сърдечен млад човек.

Асен Александров е дългогодишен директор на 51-во училище, под чието ръководство то влезе в топ-10 на най-добрите столични гимназии.

Той е и председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

#51 училище #Асен Александров

