Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище. Това съобщи самият той в социалните мрежи. Написа и че на проведения конкурс за нов директор на училището е победил най-достойният - Веселин Стефанов - заместник-директор в 51-во СУ и инициатор и двигател на най-интересните събития в училището през последните години. Според Александров Стефанов се е подготвял за този пост вече 10 години и сега е моментът, в който мечтата му е срещнала доверието на колегите.

Александров пише още, че в сърцето му има тъга, защото всяка раздяла е като малка смърт. И много радост, защото знае, че 51-во остава в ръцете на вдъхновен, способен и сърдечен млад човек.

Асен Александров е дългогодишен директор на 51-во училище, под чието ръководство то влезе в топ-10 на най-добрите столични гимназии.

Той е и председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България.