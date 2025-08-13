БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 03:52 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
бургаски полицаи помогнаха майка прибере дъщеря лагер царево
Слушай новината

"Всичко е добре, когато завършва добре" – думите на Уилям Шекспир напълно се потвърждават от една трогателна история, разиграла се в Царево на 9 август.

Ралица Иванова от София изпрати благодарствено писмо до ръководството на ОД на МВР – Бургас, в което разказва как бързата и адекватна реакция на трима полицаи ѝ е донесла спокойствие в напрегнат момент.

Пътувайки от София към Царево, за да прибере дъщеря си от ученически лагер, Иванова разбрала, че часът за вземане на децата е изместен по-рано. Закъснението било неизбежно, а детето не можело да остане само. В този момент майката решила да потърси помощ от най-сигурната според нея институция – полицията.

След разговора ѝ с младши експерт Емил Янев от Оперативната дежурна част на РУ – Царево, той, заедно с младши автоконтрольорите Евелин Великов и Десислава Русева, се отзовали незабавно. Те пристигнали в хотела, където бил лагерът, взели детето и го отвели в районното управление, където останало в безопасност до пристигането на майката.

"В онзи момент знаех, че няма по-сигурно място за най-ценното ми. Благодаря от сърце за професионализма, вниманието и грижата, проявени от тримата полицаи! Бъдете здрави", пише в благодарственото си писмо Ралица Иванова.

Историята е поредното доказателство, че зад униформите стоят хора, готови да помогнат в най-трудните моменти.

# Царево #МВР - Бургас #детски лагер

Последвайте ни

ТОП 24

Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
1
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
2
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка
3
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
4
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом
5
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом
Гърция поиска помощ от ЕС заради усложнената обстановка с пожарите
6
Гърция поиска помощ от ЕС заради усложнената обстановка с пожарите

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Регионални

Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Спаси и плати: Двама земеделци потушиха пожар, но бяха глобени за непочистен комбайн Спаси и плати: Двама земеделци потушиха пожар, но бяха глобени за непочистен комбайн
Чете се за: 02:52 мин.
Столична община започна вторите планови обработки срещу комари и кърлежи в кварталите Столична община започна вторите планови обработки срещу комари и кърлежи в кварталите
Чете се за: 02:55 мин.
Унищожиха 1725 кг канабис в Благоевградско Унищожиха 1725 кг канабис в Благоевградско
Чете се за: 00:57 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
Чете се за: 03:52 мин.
Две са огнищата на пожара в Пирин, едното е в близост до Националния парк Две са огнищата на пожара в Пирин, едното е в близост до Националния парк
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите" Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно" Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Спаси и плати: Двама земеделци потушиха пожар, но бяха глобени за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Чете се за: 12:42 мин.
У нас
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ