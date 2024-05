Ливърпул обяви официално назначението на Арне Слот

Ливърпул обяви назначението на новия си мениджър Арне Слот. 45-годишният специалист от Нидерландия наследява на поста германеца Юрген Клоп.

Слот беше начело на Фейенорд Ротердам от 2021 година.

Договорът на Слот влиза в сила от 1 юни тази година. Специалистът ще очаква издаването на работна виза.

В неделя тимът от Мърсисайд победи с 2:0 у дома Уулвърхемптън в последния си мач от шампионата на Англия. Ливърпул финишира на трето място в крайното класиране, на 9 точки след шампиона Манчестър Сити.





