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Локомотив Авиа стартира сезона с домакинска победа над Монтана

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Спорт
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Пловдивският тим се наложи с 3:1.

Локомотив Авиа стартира сезона с домакинска победа над Монтана
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Отборът на Локомотив Авиа започна с победа новия сезон в първенството на България по волейбол за мъже. Пловдивският тим се наложи с 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:19) гейма при домакинството си на Монтана в среща от първия кръг на шампионата, играна в спортната зала на Пловдивския университет.

Двубоят започна със серия от 5:1 точки за гостите, което накара старши треньора на Локомотив Найден Найденов да поиска прекъсване и след това „черно-белите“ успяха да обърнат, като поддържаха крехък аванс в резултата. Монтана изравни при 19:19, но в решаващите моменти от гейма пловдивчани показаха по-голяма концентрация, за да го измъкнат с 25:20.

Втората част имаше сходен развой. В нея двата тима вървяха равностойно и отново резултатът бе равен при 19:19, когато Локомотив Авиа взе три поредни разигравания и това се оказа ключово за изхода от гейма – 25:22 в полза на домакините.

Отборът на Монтана обаче не се пречупи и успя да намали изоставането си, след като в оспорваната трета част подобри представянето си на блокада и в защита и това позволи на възпитаниците на Даниел Пеев да наложат волята си с 25:21.

Въпреки негативния развой в третия гейм волейболистите на Локомотив Авиа отново намериха верния ритъм в играта си в следващия, който се оказа и последен в мача. "Черно-белите" решиха всичко със серия от шест безответни точки след 13:12 и не изпуснаха инициативата до края, за да се поздравят с успеха след 25:19.

В друга среща ЦСКА се наложи над Славия с 3:0 (25:22, 25:14, 25:14). Срещата продължи малко над час.

„Армейците“ впечатлиха с изпълнението на начален удар. Волейболистите записаха 6 аса на сметката си, като Стойко Ненчев се отличи с 3, докато завърналият се преди две седмици Димитър Димитров добави 2. Именно центърът бе най-резултатен за успеха с 10 точки, докато Димитров записа 8, с колкото завърши и Станислав Кулагин.

Следващият двубой на ЦСКА е на 3 ноември. „Армейците“ почиват във втория кръг, а в третия гостуват на Берое в Стара Загора.

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#НВЛ за мъже 2026/2027 #ВК Локомотив Авиа #ВК Монтана

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