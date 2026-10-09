Локомотив Пд с официална позиция: Не можем да се ангажираме с конкретен срок за намирането на нов собственик

От ръководството на Локомотив (Пловдив) излязоха с нова официална позиция в продължение на вече обявеното намерение на собственика Христо Крушарски да се оттегли от управлението на клуба.

От управата на “черно-белите” заявиха, че не могат да се ангажират с конкретен срок за намирането на нов собственик.

“Уважаеми локомотивци,

В продължение на предходното ни изявление и предвид въпросите, които продължават да вълнуват черно-бялата общност, считаме за необходимо да внесем допълнителна яснота относно настоящото функциониране на ПФК Локомотив Пловдив и усилията за осигуряване на неговата издръжка.

Както вече беше обявено, г-н Христо Крушарски се е оттеглил от финансирането и оперативната дейност на клуба. Въпросът със собствеността върху акциите остава отворен, като към настоящия момент се водят разговори със заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването им.

В тази ситуация държим да подчертаем нещо изключително важно - приходите от продажбата на билети за домакинските срещи и останалите постъпления от дейността на клуба са предназначени за текущата издръжка и ежедневните нужди на ПФК Локомотив Пловдив.

Искаме всеки привърженик да знае, че средствата, които постъпват от подкрепата на феновете, остават в полза на клуба и са от съществено значение за покриването на неговите текущи разходи. В настоящия момент всеки закупен билет има реален принос за нормалното функциониране на Локомотив.

Не можем да се ангажираме с конкретен срок за намирането на нов собственик, нито да подценяваме трудностите, пред които сме изправени. Можем обаче да уверим всички, че се полагат усилия за осигуряване на необходимите средства и за намиране на устойчиво решение за бъдещето на клуба.

Наясно сме, че доверието не се печели с думи, а с действия. Затова ще продължим да поддържаме открит диалог с черно-бялата общност и да бъдем максимално прозрачни относно ситуацията.

През годините привържениците на Локомотив неведнъж са доказвали, че в най-трудните моменти клубът може да разчита на тях. Не приемаме тази подкрепа за даденост. Днес повече от всякога е необходимо да бъдем единни, защото всеки билет, всяко присъствие на стадиона и всяка форма на подкрепа са пряка помощ за самия Локомотив”, гласи официалната позиция от ръководството на пловдивския клуб.