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Локомотив Пловдив рани Берое в Стара Загора

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Действащите вицешампиони оставиха старозагорци без победа в НБЛ.

берое стара загора локомотив пловдив нбл
Снимка: НБЛ
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Локомотив Пловдив намери сили за втори пореден успех в НБЛ. Действащите вицешампиони оцеляха срещу Берое Стара Загора с 98:95 след продължение в среща от втория кръг, изиграна в зала "Общинска". Всичко в този мач се реши в допълнителните 5 минути, когато съставът на Асен Николов взе по-верните решения и нокаутира момчетата на Даниел Клечков за втора поредно поражение в елита.

Извън състава на "зелено-белите" бе Александър Милов.

Това означава, че "черно-белите" са с пълен актив от две победи към този момент, а старозагорският отбор има огледален баланс в шампионата. На 24 октомври (събота) ще посрещне Политехника, докато Берое ще има гостуване на Миньор 2015.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Кръстомир Михов и Дъвъръл Рамзи дадоха тон на престрелка в началните минути, преминали под знака на равенството. Двата отбора не страдаха от липса на реализатори, като гостите измъкнаха аванс от 3 точки в края на дебютната част.

Обичайните заподозрени от първия период често се нагърбваха с отговорността да бележат и във втория, като поделеното надмощие отново бе факт. Все пак домакините съумяха да се изстрелят при 40:39 на голямата почивка.

Двата тима трудно стигаха до сериозно откъсване и в хода на третата десетка. И докато Рамзи нямаше спиране за „черно-белите“, „зелено-белите“ разчитаха на доста повече реализатори, за да се отскубнат с 3 плюс след 30 минути игра.

Точните стрелби се превърнаха в мираж във финалната част, в която старозагорският отбор остана в ролята на лидер. Джомароу Браун попадна под светлините на прожекторите и „смърфовете“ на три пъти провокираха обрат, но Джордан Ролс отговори и равенството бе факт в последните 34 секунди. След безплодни атаки така се стигна до финалната сирена, когато Браун не успя да порази целта и развръзката остана за продължението.

Серия от 9:2, дело на Рамзи и Браун, окрили тима от Пловдив да се настани на лидерското в допълнителните 5 минути. Патрик Емилиен и Ролс доближиха домакините до само точка в последните 16 секунди, а в ответната атака Браун трепна веднъж от наказателната линия. Нападение по-късно той открадна топката и повтори упражнението, но нарушението срещу не го бе неспортсменско, а старозагорци не успяха да откраднат топката и всички свърши.

Джамари Браун и Дъвъръл Рамзи се развилняха за Локомотив, комбинирайки се за 55 точки. Браун изригна с 36, докато Рамзи се отличи с 29, 5 борби и 6 асистенции.

Джордан Ролс (6 асистенции) и Милен Захариев (10 борби) отговориха с по 20 точки за Берое. Патрик Емилен приключи с 15, 8 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи. Даниъл Сейлър регистрира 12 и 10 борби, Кръстомир Михов реализира 10.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Локомотив Пловдив #БК Берое Стара Загора

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