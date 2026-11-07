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Лудогорец приема ЦСКА 1948 на „Хювефарма Арена“

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Спорт
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Срещата от от 18:30 ч.

Лудогорец ЦСКА 1948
Снимка: Startphoto.bg
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С три мача в събота, 7 ноември продължава 13-ият кръг в Първа лига. От 13:30 часа Ботев Враца приема Локомотив Пловдив под Околчица. В 16:00 стартира срещата между Славия и Черно море, а от 18:30 ч. е сблъсъкът между Лудогорец и ЦСКА 1948.

На „Хювефарма Арена“ в Разград ще се срещнат третият и четвъртият в таблицата. 14-кратните шампиони забравиха бързо разочарованието от загубата от ЦСКА с класика над Локомотив Пловдив под тепетата. Тимът на Игор Йовичевич може да се изравни временно с лидера и шампион Левски, преди „сините“ да се изправят срещу ЦСКА в неделя.

ЦСКА 1948 обаче също гледа към челото. Воденият от Огнян Младенов отбор играе по-трудно навън, но в последния кръг се забавлява срещу Спартак Варна, печелейки с 6:1 в Бистрица, и със сигурност има аргументи, за да изненада Лудогорец в дома му. „Червените“ са в добра форма – пет победи в последните си шест срещи във всички турнири, губейки единствено от ЦСКА с 2:3 на собствен терен.

По-рано през деня Славия посреща Черно море в „Овча купел“. „Белите“ направиха нулево равенство с ЦСКА при откриването на новия стадион в Борисовата градина.

Черно море на Илиан Илиев започна да надига глава след кошмарния старт на сезона. „Моряците“ записаха две последователни домакински победи над Септември и Ботев Враца, при това без допуснат гол, а преди това се отчетоха със суха мрежа и при успеха над Марек за Купата на България.

Ботев Враца и Локо Пд се изправят един срещу друг в първия двубой от съботната програма. Врачани имаха сериозни претенции при загубата от Черно море в миналия кръг, но бързо трябва да се фокусират към Локомотив. Тимът на Душан Косич е с осем загуби до момента и е наложително скоро да започне да трупа точки, ако не иска отново да играе бараж за оцеляване или дори да изпадне от Първа лига. Миналият сезон Локомотив беше на обратния полюс, след като остана близо до Европа – загубен бараж от Лудогорец и поражение от ЦСКА във финала за Купата.

#Първа лига 2026/2027

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