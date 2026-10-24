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Любо Пенев: Не губим след наши грешки, което е положително

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Треньорът на Локомотив коментира пред журналисти равенството 1:1 с Ботев (Враца).

Любо Пенев
Снимка: Startphoto.bg
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Треньорът на Локомотив (София) Любослав Пенев коментира пред журналисти равенството 1:1 с Ботев (Враца) в мач от 12-ия кръг на Първа лига.

„Първото полувреме срещнахме една добра съпротива от съперника, което е и нормално. Няма как винаги да се получава 90 минути. Продължихме да налагаме нашия стил и ритъм на игра. Изравнихме и имахме някои други положения, но трябва да сме по-уверени и по-ефективни пред противниковата врата. Голът го допуснахме с колективна грешка, не очаквахме, но ще коригираме.

Изискването е от първата секунда да наложим добър ритъм и контрол върху играта. Срещнахме добра съпротива, но затова имаме треньорски щаб и футболисти, за да търсим промени. Бяхме много близо до победата. Не губим след наши грешки, което е положително. Отборът работи добре и се стараем. Търпение и спокойствие трябват. Доволен съм от момчетата и ще ги похваля. Първенството е в разгара си. Последните пет години отборът е с най-добро класиране 9-10-о място. Преди това бяха и във втория ешалон на първенството. Анализирам миналото, защото съм запознат с качествата на школата и със силните футболисти, които са минали през отбора. Ще направим всичко необходимо, за да се промени тази статистика. Искаме да сме в осмицата, сезонът е дълъг.

На мен не ми харесва това нещо, не съм доволен от точка и във вкъщи, и като гости. Има някакво напрежение, трябва да го изчистим. Атмосферата е много добра. Липсват само повече точки, които заслужаваме, головете ще дойдат“, заяви Любослав Пенев.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #Любослав Пенев

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