Макс Верстапен бе най-бърз в тренировката преди Гран при на САЩ

Шампионът Макс Верстапен от отбора на „Ред Бул“ бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на САЩ във Формула 1.

Верстапен записа най-бърза обиколка за 1:35.912 минути на 5.513-километровото трасе на пистата в Остин. Нидерландецът изпревари Шарл Льоклер от „Ферари“ с 0.156 секунди. Британецът Люис Хамилтън от „Мерцедес“ даде трето време с изоставане от 0.281 секунди.

Our top three from FP1 #USGP #F1 pic.twitter.com/6kmkIrNY08