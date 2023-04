Макс Верстапен спечели изпълненото с инциденти състезание в Австралия

Световният шампион във Формула 1 Макс Ферстапен спечели Гран при на Австралия, трети кръг от шампионата за сезона. Той тръгна от първа позиция на старта и успя да запази аванса си. Това е негова втора победа за сезона, като в Гран при на Саудитска Арабия преди две седмици завърши на втора позиция.

Това бе първа победа на Ферстапен на пистата "Албърт Парк" в Мелбърн. Състезанието се проведе пред рекордните повече от 130 000 зрители.

В хаотичното състезание, спирано три пъти заради червен флаг, Ферстапен завърши пред седемкратния световен шампион Люис Хамилтън (Великобритания) с Мерцедес и Фернандо Алонсо (Испания) с Астън Мартин.

Състезанието се забави повече от час и продължи около 2 часа и половина.

Четвърти завърши Карлос Сайнс (Испания) с Ферари, но заради наказание от 5 секунди за това, че удари Алонсо, той се смъкна извън зоната на точките - на 12-а позиция.

Макс Ферстапен започна от първа позиция, но тръгна лошо и още на първия завой бе изпреварен от болидите на Мерцедес на Джордж Ръсел и Люис Хамилтън.



Състезанието бе спряно още в началото заради сблъсъка между монегаска Шарл Льоклер с Ферари с Ланс Строл (Астън Мартин) и Александър Албон (Уилямс).

Хамилтън водеше в началото, но след първия стоп в бокса и смяна на гумите Ферстапен излезе начело и започна уверено да увеличава разликата с преследвачите си.

В 54-ата обиколка се появи колата за сигурност, след като Кевин Магнусен загуби едната си гума. Веднага след това бе развят червен флаг и състезанието бе спряно, като разликите между пилотите бяха стопени две обиколки преди финала. Това е първо прекъсване на състезанието във Формула 1 за първи път от 2014 година насам за откъснати елементи на пистата.

След подновяването на състезанието Карлос Сайнс чукна леко Фернандо Алонсо, но болидът му се завъртя и излезе извън пистата. Отпаднаха и двете коли на Алпин, които се удариха в стената. Отново бе развяно червено знаме и състезанието бе спряно за втори път заради много отпаднали болиди и откъснатите елементи по пистата.

Фернандо Алонсо бе върнат в състезанието, а на Карлос Сайнс бе наложено наказание от 5 секунди заради това, че изкара конкурента си извън пистата.

Състезанието завърши, като болидите бяха водени от кола за сигурност, която се оттегли едва на финалната права.

