БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите...
Чете се за: 02:52 мин.
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара,...
Чете се за: 01:40 мин.
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Чете се за: 09:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Малък самолет се е разбил в Гърция, двамата пътници са загинали

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Малък самолет се е разбил в Гърция, двамата пътници са загинали
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Малък едномоторен самолет се е разбил днес в Северна Гърция, като и двамата пътници на борда са загинали, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Сигнал за инцидента е получен около 13:50 ч. Катастрофата е станала край селището Кондариотиса в териториалната единица Пиерия, южно от Солун.

Пристигналите спасителни екипи на противопожарната служба са намерили самолета в сухо корито на река в близост до пистата на аероклуба на Пиерия. При катастрофата не е избухнал пожар. От останките на машината са били извадени мъртви двамата пътници - на 55 и 60 години.

#малък самолет #Гърция #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
3
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...
Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води на страната
4
Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води...
Какво показват първите огледи на поразения от дронове кораб „Челси-3“?
5
Какво показват първите огледи на поразения от дронове кораб...
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две коли и стълб
6
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две...

Най-четени

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
1
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
2
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
3
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
4
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
5
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Балкани

Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води на страната
Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води на страната
Сълзотворен газ, сблъсъци с полицията и коктейли "Молотов": 120 ранени полицаи, 500 души в ареста в петия ден на масовите студентски протести в Албания Сълзотворен газ, сблъсъци с полицията и коктейли "Молотов": 120 ранени полицаи, 500 души в ареста в петия ден на масовите студентски протести в Албания
Чете се за: 03:07 мин.
Музей на сармите отвори врати в Букурещ, има "експонати" и от България Музей на сармите отвори врати в Букурещ, има "експонати" и от България
Чете се за: 03:25 мин.
Албанският премиер Еди Рама осъди присъствието на "чужди ръце" зад протестите Албанският премиер Еди Рама осъди присъствието на "чужди ръце" зад протестите
Чете се за: 01:10 мин.
"Искаме Еди Рама да се махне": Недоволството в Албания се разраства "Искаме Еди Рама да се махне": Недоволството в Албания се разраства
Чете се за: 03:10 мин.
Кой е виновен – Русия, кой друг? – хората в Констанца за ударите с дронове в Черно море Кой е виновен – Русия, кой друг? – хората в Констанца за ударите с дронове в Черно море
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

60% от храните на едро поскъпнаха, най-сериозно е повишението при зеленчуците
60% от храните на едро поскъпнаха, най-сериозно е повишението при...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"Код червено" за въздушна тревога в Литва, жителите се скриха в бомбоубежища "Код червено" за въздушна тревога в Литва, жителите се скриха в бомбоубежища
Чете се за: 02:05 мин.
По света
В България живее най-старият ловен сокол в света - Ромео В България живее най-старият ловен сокол в света - Ромео
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Протести в Италия срещу скъпия живот
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Малък самолет се е разбил в Гърция, двамата пътници са загинали
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ