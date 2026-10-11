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Манчестър Сити издържа на напрежението и победи Ливърпул на "Анфилд"

Милен Костов от Милен Костов
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Спорт
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Червен картон на Райън Гравенберх помогна на възпитаниците на Енцо Мареска да стигнат до три безответни гола.

Манчестър Сити Ерлинг Холанд
Снимка: БТА
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Манчестър Сити победи Ливърпул с 3:0 в предпоследния мач от 6-ия кръг на Висшата лига. "Гражданите" спечелиха първия си мач, след новината, че са обвинени за 114 нарушения на финансовите правила на лигата. Червен картон на Райън Гравенберх помогна на възпитаниците на Енцо Мареска да стигнат до три безответни гола.

През първото полувреме на стадион "Анфилд" в Ливърпул чистите положение липсваха и макар мърсисайдци да бяха по-активни в преден план, не успяха да материализират атаките си.

След почивката Райън Гравенберх извърши две нарушения в рамките на 15 минути и след два жълти картона бе изгонен.

Гостите побързаха да се възползват от численото си предимство и само 3 минути по-късно откриха резултата. Ерлинг Холанд стреля от движение от вътрешността на наказателното поле за 1:0.

След още 3 минути игра футболистите в синьо удвоиха преднината си. Резервата Жереми Доку проби в наказателното поле и стреля в далечния горен ъгъл.

Раян Шерки оформи крайния резултат в 78-ата минута. Полузащитникът получи извеждащо подаване в пеналтерията от Йошко Гвардиол и подпечата успеха за тима си.

Манчестър Сити оглавява класирането с пълен актив от 18 точки. Ливърпул заема 9-ата позиция в подреждането с актив от 9 пункта.

#"Анфилд" #Манчестър Сити

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