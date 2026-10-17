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Манчестър Сити запази пълния си актив от точки след успех над Ипсуич

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Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
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С два гола се отличи Ерлинг Холанд.

Манчестър Сити
Снимка: БТА
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Манчестър Сити победи с 3:2 като домакин новака в елита Ипсуич в мач от седмия кръг в шампионата на Англия. С два гола се отличи Ерлинг Холанд, а "небесносините" запазват стопроцентовия си актив и са на първо място с 21 спечелени точки.

Сити взе преднина в 19-ата минута след попадение на Фил Фоудън, дошло след асистенция на Жереми Доку.

"Трактористите" изненадващо изравниха само две минути след това чрез японеца Дайдзен Маеда, но в 34-ата минута Матео Ковачич подаде за Холанд и норвежецът върна аванса за домакините.

В 69-ата минута Лиман Ндиайе пусна за Холанд, който реализира втория си гол в двубоя.

Ипсуич, който се намира на десето място в класирането с 9 точки, стигна до почетен гол чрез Зиан Флеминг от дузпа в 90-ата минута.

Нов гол на Ерлинг Холанд беше отменен заради засада пет минути преди края на редовното време.

В друга среща от кръга Ливърпул победи с 2:1 след обрат като гост Брентфорд. Лондончани взеха аванс в 44-ата минута чрез Кийн Люис-Потър, но дълбоко в допълнителното време на първата част Йехор Ярмолюк получи червен картон заради удар с глава срещу противник.

Испанецът Виктор Муньос изравни в 62-ата минута, а гол на Александър Исак направи обрат за "червените" осем минути след това.

"Пчеличките" завършиха срещата с 9 футболисти заради втори жълт и съответно червен картон на Виталий Янелт в последната минута от двубоя.

Ливърпул е на пето място в класирането с 12 точки, докато Брентфорд заема шеста позиция с 2 точки по-малко от днешния си противник.

#Висша лига 2026/27 #Ипсуич #Манчестър Сити

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