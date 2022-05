Манчестър Юнайтед надигра Брентфорд в последното домакинство за сезона

Манчестър Юнайтед победи Брентфорд с 3:0 в мач от 35-ия кръг на Висшата лига. Бруно Фернандеш, Кристиано Роналдо и Рафаел Варан се разписаха в последното им домакинство за сезона.

"Червените дяволи" наложиха домакински натиск и откриха резултата още в 9-ата минута. Бруно Фернандеш засече подаване на Антони Еланга за 1:0. След дебюта на португалеца във Висшата лига, само Мохамед Салах (73) и Хари Кейн (65) са участвали в повече голове от полузащитника - 61 (36 гола и 25 асистенции). Фернандеш записа своя гол №50 за клуба.

В края на първата част попадение на Кристиано Роналдо бе отменено заради засада.

След почивката възпитаниците на Ралф Рангник получиха дузпа за нарушение на Рико Хенри. Кристиано Роналдо удвои преднината на своя отбор.

Рафаел Варан пък отбеляза първото си попадение за клуба в 72-рата минута, след като засече с воле центриране от ъглов удар на Алекс Телеш.

Това бе последният домакински мач на Неманя Матич и Хуан Мата. Сърбинът изигра своя мач №250 за клуба. В хода на двубоя домакинските фенове изказаха недоволството си към собствениците на отбора. Привържениците използваха плакати и димки, за да заявят позицията си по темата. Част от зрителите дори напуснаха преждевременно стадион "Олд Трафорд" в знак на протест.

