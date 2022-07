Манчестър Юнайтед представи екипа и обяви състава за предсезонното турне

Манчестър Юнайтед представи екипа си за новия сезон. Яката на фланелката се откроява, като напомня за легендите на клуба Ерик Кантона и Дуайт Йорк, които предпочитаха да играят с вдигната яка.

С екипа позира и звездата на "червените дяволи" Кристиано Роналдо. Португалецът още не се е завърнал в Манчестър, за да поднови тренировки със съотборниците си, като бъдещето му на стадион "Олд Трафорд" остава несигурно. Днес стана ясно, че нападателят няма да пътува с тима в Тайланд и Австралия, където ще се състои предсезонното турне на тима.

