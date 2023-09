Манчестър Юнайтед върна Антони в състава си

Манчестър Юнайтед взе решение да позволи на бразилския нападател Антони да тренира с първия отбор и да участва в официални мачове.

На 10 септември "червените дяволи" съобщиха, че временно отстраняват 23-годишния футболист, срещу когото бяха повдигнати обвинения за домашно насилие. Бразилецът обаче отхвърля тези обвинения и обяви готовност да сътрудничи на властите в Бразилия и Великобритания за изясняване на ситуацията.

