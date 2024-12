Донарума се размина с тежка контузия, но ще пропусне следващия мач на ПСЖ

Вратарят на ПСЖ Джанлуиди Донарума получи ужасяващ удар в главата по време на гостуването на Монако в сряда вечер (4:2). Италианският национал беше изритан брутално от Вилфред Синго, който по чудо не беше изгонен от главния съдия.



В резултат на удара Донарума напусна терена и беше откаран в болница, където лицето му беше зашито. За радост, вратарят не е загубил съзнание в нито един момент.

В неделя ПСЖ ще се изправи срещу Ланс в среща от турнира за Купата на Франция, като се очаква Донарума да получи почивка и да не бъде включен в групата за мача. Мястото му под рамката на вратата ще бъде заето от руснака Сафонов, който го замени и снощи след тежкия удар в главата.



С победата снощи ПСЖ събра на сметката си 40 точки и е убедителен лидер в класирането в Лига 1. Монако и Марсилия делят второто място с по 30 пункта.

️ Gigio Donnarumma’s conditions pictured by @ArthurPerrot… after a foul suffered by Wilfred Singo. pic.twitter.com/KQRkASiyMO