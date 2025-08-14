БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:00 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

Милан без Алегри в първия си официален мач за сезона

Станко Димов
Треньорът ще гледа срещата от трибуните.

Масимилиано Алегри
Снимка: Facebook / AC Milan
Милан ще бъде без своя нов треньор Масимилиано Алегри в първия си официален двубой за сезон 2025/26. В неделя (22:15 часа българско време) „росонерите“ ще приемат на „Сан Сиро“ Бари в среща от турнира за Купата на Италия, а Алегри ще гледа двубоя от трибуните.

Причината – специалистът изтърпява наказание от две срещи в турнира, което получи по време на финала между Ювентус и Аталанта през май 2024 г. Тогава Алегри беше изгонен, което се оказа и последният му мач начело на „бианконерите“.

Първият двубой от санкцията ще изтече в неделя срещу Бари, а ако Милан продължи напред в турнира ще бъде без Алегри и в мача от втория кръг.
Сезонът в Серия А започва след 10 дни.

#Купа на Италия 2025/26 #Масимилиано Алегри #Милан

