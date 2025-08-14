Още един клуб ще се пробва за Джейдън Санчо

Отборът на Рома е поредният, който ще се опита да привлече ненужния в Манчестър Юнайтед Джейдън Санчо, съобщи „Би Би Си“. Източникът не разкрива параметри по офертата – дали е за наем или за постоянен трансфер, както и какво е решението на „червените дяволи“.

25-годишният футболист трябва да си намери нов отбор до затварянето на трансферния прозорец на 1-ви септември, след като категорично не влиза в плановете на мениджъра Рубен Аморим.

„Би Би Си“ припомня, че сериозен интерес към Санчо по-рано през лятото имаше и от страна на Ювентус, които за разлика от Рома ще играят в Шампионската лига наесен. През миналия сезон бившият английски национал бе пратен под наем в Челси, но не впечатли и лондончани не направиха опит за постоянен трансфер.

Договорът на Санчо с Манчестър Юнайтед изтича следващото лято и от „Олд Трафорд“ се опитват всячески да продадат играча, за да могат да се освободят и от заплатата му.

Освен Санчо, отделно извън първия отбор на Манчестър Юнайтед се подготвят Алехандро Гарначо, Антони и Маласия, като всеки един от тях е в трансферната листа.