БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:00 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Още един клуб ще се пробва за Джейдън Санчо

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

25-годишният футболист трябва да си намери нов отбор до затварянето на трансферния прозорец на 1-ви септември.

времето джейдън санчо извинение тен хаг изтича
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Рома е поредният, който ще се опита да привлече ненужния в Манчестър Юнайтед Джейдън Санчо, съобщи „Би Би Си“. Източникът не разкрива параметри по офертата – дали е за наем или за постоянен трансфер, както и какво е решението на „червените дяволи“.

25-годишният футболист трябва да си намери нов отбор до затварянето на трансферния прозорец на 1-ви септември, след като категорично не влиза в плановете на мениджъра Рубен Аморим.

„Би Би Си“ припомня, че сериозен интерес към Санчо по-рано през лятото имаше и от страна на Ювентус, които за разлика от Рома ще играят в Шампионската лига наесен. През миналия сезон бившият английски национал бе пратен под наем в Челси, но не впечатли и лондончани не направиха опит за постоянен трансфер.

Договорът на Санчо с Манчестър Юнайтед изтича следващото лято и от „Олд Трафорд“ се опитват всячески да продадат играча, за да могат да се освободят и от заплатата му.

Освен Санчо, отделно извън първия отбор на Манчестър Юнайтед се подготвят Алехандро Гарначо, Антони и Маласия, като всеки един от тях е в трансферната листа.

Свързани статии:

Юнайтед спешно търси нов отбор на Санчо
Юнайтед спешно търси нов отбор на Санчо
Бившият английски национал няма бъдеще на "Олд Трафорд".
Чете се за: 01:12 мин.
#ФК Манчестър Юнайтед #Джейдън Санчо #Рома

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
1
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
2
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
3
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
4
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите
5
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински...
ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа на УЕФА
6
ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Европейски футбол

Време е за реванши: Левски и Арда са на крачка от плейофите на Лигата на конференциите
Време е за реванши: Левски и Арда са на крачка от плейофите на Лигата на конференциите
Милан без Алегри в първия си официален мач за сезона Милан без Алегри в първия си официален мач за сезона
Чете се за: 01:00 мин.
Реал М представи Франко Мастантуоно в деня, в който навърши 18 години Реал М представи Франко Мастантуоно в деня, в който навърши 18 години
Чете се за: 01:15 мин.
Челси с трогателен жест за семейството на Диого Жота и Андре Силва Челси с трогателен жест за семейството на Диого Жота и Андре Силва
Чете се за: 00:50 мин.
Томас Мюлер бе посрещнат подобаващо при пристигането си в Канада Томас Мюлер бе посрещнат подобаващо при пристигането си в Канада
Чете се за: 02:02 мин.
Ливърпул договори италиански тийнейджър Ливърпул договори италиански тийнейджър
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Путин: Подробности за разговорите и финални...
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ